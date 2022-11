Unterm Weihnachtsbaum droht 2022 offenbar keine Ebbe. Eine Studie des ifes Institut für Empirie & Statistik zeigt: Bei sechs von zehn Befragten wirken sich die gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise nicht auf den Kauf von Weihnachtsgeschenken aus. Unsichere Jobperspektiven und verteuertes Benzin beeinflussen die Menschen offenbar nicht, wenn es darum geht Geschenke zu kaufen. Lediglich acht Prozent der Befragten sagten, sie würden aus Sorge um die berufliche Zukunft weniger Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben. 21 Prozent der Befragten sagten, die hohen Benzinpreise sorgten dafür, dass sie sich beim Geschenkekauf einschränken würden. Studienleiter Professor Dr. Oliver Gansser verblüfft das Ergebnis: "Wir hätten erwartet, dass sich die aktuellen Krisen und Herausforderungen stärker auf die Kauflaune der Deutschen auswirken." Was begründet denn dann die ungebrochene Schenkfreude? "Möglicherweise hängt das damit zusammen, dass mit dem Weihnachtsfest der Wunsch nach Tradition und einem ritualisierten Familienerlebnis einhergeht."

Und was steckt nun in der Kiste? Bildrechte: colourbox

Und was landet nun unterm Weihnachtsbaum 2022: Der Studie zufolge Bücher (49 Prozent), Kleidung, Schuhe und Accessoires (46 Prozent) sowie Kosmetika und Parfum (45 Prozent). Allerdings wird dafür nicht ganz so tief in die Tasche gegriffen wie für diese Geschenke: Ganz vorne auf der Liste rangieren Smartphones (138 Euro), Geldgeschenke (129 Euro), Reisen und Freizeitaktivitäten (123 Euro) sowie weitere elektronische Geräte (122 Euro).