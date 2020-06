Island Sagas Die Urquelle für Hobbit, Game of Thrones und Nibelungenlied

Am Ende der Saga werden die Helden genannt und die Nachkommen waren die und die und die. Und das war der und der und der. Das ist oft an die Saga hinten drangehängt. Ich denke, das ist dieser Aspekt, das man sich sagen möchte, guck mal, was ich für tolle Vorfahren hatte, also sich für die Familie so eine Abstammung zu schaffen.

Valerie Broustin