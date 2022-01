Gewaltdarstellungen in Filmen: Die Sicht der Betroffenen, der Umgang mit erlebter Gewalt wird zu wenig thematisiert Bildrechte: imago images / localpic In 34 Prozent des Untersuchungsmaterials wurde dabei geschlechtsspezifische Gewalt nachgewiesen. Ob das viel ist oder wenig, lässt sich nicht sagen, es fehle vergleichbares Studienmaterial, sagt Dr. Linke im Gespräch mit MDR WISSEN. Was die Forscherinnen tatsächlich überraschte sind vielmehr die Dinge, die in all den analysierten Sendungen fehlen. Nämlich die Betroffenenperspektive: Also zum Beispiel, dass gezeigt wird, wie es Überlebenden von Vergewaltigungen oder schweren Gewalttaten geht. "Und es fehlen Hinweise auf Hilfsangebote, den Frauennotruf, Beratungsstellen, positive Lösungsansätze, darauf, dass bei der Polizei Trainings gibt, wie man häusliche Gewalt erkennt."

Unsichtbare Gewalt in Abenteuerfilmen

Geschlechtsspezifische Gewalt in Animationsfilmen: in zehn Prozent des Untersuchungsmaterials. Bildrechte: imago/emil umdorf Aber es sind nicht nur Fernsehfilme wie Krimis oder Nachrichtensendungen, in denen geschlechtsspezifische Gewalt gezeigt wird, sagt Forscherin Christine Linke: "Sehr überraschend fanden wir zum Beispiel geschlechtsspezifische Gewalt in Kinderanimationen. Die kommt so nebenbei vor, da muss man schon mehrfach hingucken. Da wird zum Beispiel als Anschub für die Geschichte eine Krise gebraucht, die Familienmutter wird zu Beginn des Films von einem Vampir bedroht, und wenn sie nicht seine Partnerin wird, passiert was Schlimmes."

Situationen mit geschlechtsspezifischer Gewalt sind demnach quasi der dramaturgische Los-Tritt für die Abenteuergeschichte, erläutert Professorin Linke weiter: "Hier wird das Narrativ der weiblichen Charaktere, die verfügbar sein müssen, erzählt. Das ist, wenn man so will, ein klassisch patriarchalisches Muster." Das man, weil man es kennt, auf den ersten Blick gar nicht als Form von Gewalt versteht. Diese unauffällige, weil gelernte Form von Gewalt findet sich Linke zufolge auch in anderen Genres, da, wo Frauen wirtschaftlich in Bereiche gedrängt werden, die stereotypen Frauen zugeschrieben werden.

Brauchen wir Warnhinweise auf Gewalt in Krimis?

Prof. Dr. Christine Linke Bildrechte: Tom Wagner Ein weiterer Fund der Analyse: Es gibt keine Triggerhinweise für Menschen mit selbsterlebten Gewalterfahrungen, sagt Dr. Linke. Triggerhinweise? Die kennt man vielleicht aus sozialen Medien, in denen vor dem Abspielen eines Videos ein Hinweis erfolgt auf explizite Gewaltdarstellungen im Video. Braucht es aus Sicht der Forschung also derartige Hinweise in Nachrichtensendungen, oder vor einem Krimi, gar währenddessen? Wer Krimis mag, schüttelt an der Stelle unwillkürlich mit dem Kopf. Wie soll das denn bitte gehen?! Pauschale Vorgaben sind hier schwierig, findet Linke; aber es muss nach Lösungsansätzen gesucht werden.

Gewaltbetroffene würden von mehr Wissen in Redaktionen profitieren

Aber dass derlei Hinweise komplett fehlen, die Sichtweise der Gewaltbetroffenen nicht stattfindet, das ist aus Linkes Sicht definitiv ein Manko. "Menschen mit Gewalterfahrungen sind im Denken der Medienschaffenden unsichtbar. Darüber sollten wir reden, das ist eine Debatte, die geführt werden sollte. Hier könnte die Medienbranche sensibler werden."

Menschen mit Gewalterfahrungen sind im Denken der Medienschaffenden unsichtbar. Prof. Dr. Christine Linke, Hochschule Wismar