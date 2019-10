Ein Forscherteam um Professor Catherine Monk von der Columbia University New York untersuchte 187 ansonsten gesunde Frauen während ihrer Schwangerschaft auf Indikatoren für psychosozialen, physischen sowie Lifestyle-Stress. Tatsächlich konnten bei etwa einem Drittel von ihnen verschiedene Formen von Stress nachgewiesen werden. So litten 17 Prozent der Probandinnen unter psychischem Stress mit Anzeichen von Depressionen oder Angstzuständen. 16 Prozent wiesen physische, also körperliche Stresssymptome wie beispielsweise Bluthochdruck auf.