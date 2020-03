Medikamentenforschung Göttinger Forscher wollen Corona-Virus "aussperren"

Damit sich eine Krankheit wie das neue Covid-19 ausbreitet, müssen die Viren in die Körperzellen eindringen. Doch was ist, wenn sie einfach nicht in die Zellen reinkommen? Infektionsforscher vom Deutschen Primatenzentrum in Göttingen glauben, ein Mittel gefunden zu haben, dass das Corona-Virus sozusagen "aussperrt". Das beste: Das Medikament gibt es schon. Allerdings nur in Japan.

von Jessica Brautzsch