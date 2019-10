Bereits vor einigen Wochen war es durchgesickert und ist jetzt durch eine Veröffentlichung im Fachblatt Nature offiziell: Google hat einen Quanten-Computerchip, der heutigen Superrechnern um etwa 10.000 Jahre überlegen ist. Sycamore, so heißt der Prozessor, hätte für eine Rechenaufgabe nur drei Minuten und zwanzig Sekunden gebraucht, die modernsten Supercomputer würden die Berechnung hingegen erst in 10.000 Jahren schaffen. Google möchte damit die Quantum Supremacy – dt. Quantenüberlegenheit – beweisen. So wird der Moment bezeichnet, in dem ein Quantencomputer eine so komplexe Aufgabe löst, die von einem herkömmlichen Computer nicht mehr in absehbarer Zeit bewältigt werden kann.

Google-Chef Sundar Pichai präsentiert Quanten-Computertechnik in einem Labor des Konzern. Bildrechte: Google