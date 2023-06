Lithiumprodukte "Battery grade" Lithiumcarbonat hat einen Reinheitsgrad von mehr als 99,5 Prozent und wird zur Herstellung von Batterien benötigt. "Technical grade" Lithiumcarbonat hat einen Reinheitsgrad zwischen 99,3 und 99,5 Prozent und wird in der Glas- und Keramikherstellung verwendet. Spodumen ist ein Lithiummineral und dient unter anderem zur Weiterverarbeitung in andere Lithiumprodukte. Da das Erreichen der Reinheitsgrade ein aufwändiger Prozess ist, fällt der Preis für Lithiumcarbonat höher aus als der von Spodumen.

Lithiumrecycling und seine Probleme

Was liegt da näher, als bereits verbautes Lithium wiederzuverwenden? Das sehen die Forschenden der KU Leuven ähnlich: Sie gehen davon aus, dass Europa den Rohstoffbedarf dieser Metalle im Jahr 2050 zu 45 bis 77 Prozent aus recycelten Materialien decken kann. Vor allem ab dem Jahr 2035 wird mit stark steigenden Recyclingquoten gerechnet, da dann die ersten Elektroauto-Batterien, die jetzt auf dem Markt sind, das Ende ihres Lebenszyklus erreichen. Auch die EU-Kommission scheint auf Recycling zu setzen. Neben der Erwähnung der Recyclingquoten im CRMA, ist das verstärkte Wiederverwenden der verbauten Metalle auch in der Ende 2022 in Kraft getretenen EU-Batterieverordnung festgeschrieben. 35 Prozent des in Batterien verwendeten Lithiums soll ab 2026 recycelt werden, ab 2030 steigt diese Zahl auf 70 Prozent. Das sind ehrgeizige Ziele und wenn man, wie die EU auf eine Kreislaufwirtschaft setzt, wohl auch die richtigen.

Allerdings spiegeln sich die Quoten und Wünsche der EU zum Recycling bisher nicht in der Praxis wider. "Die Praxis ist bis heute noch, zumindest in der EU, dass Lithium kaum zurückgewonnen und dementsprechend auch noch nicht in neuen Produkten eingesetzt wird. Dies wird sich in den nächsten Jahren jedoch deutlich verbessern", sagt Johannes Betz, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Öko-Institut in Darmstadt. Derzeit wird also fast nichts vom recycelten Lithium in neuen Batterien verwendet. Der Grund dafür ist einfach: Es ist aufwändig und hat sich bisher nicht gelohnt. Batterien werden geschreddert oder eingeschmolzen. Damit lassen sich Nickel, Kobalt und Kupfer separieren und wiederverwenden, aber Lithium geht für den erneuten Einsatz in Batterien fast komplett verloren. Das liegt daran, dass der technische Prozess noch nicht wirtschaftlich ist. Denn damit Lithium für Batterien verwendet werden kann, muss es eine Reinheit von mehr als 99,5 Prozent aufweisen, so Michael Schmidt von der DERA. Das bedeutet, dass der Anteil an Spurenelementen im Lithiumprodukt, wie etwa Eisen sehr gering sein muss. Lithium mit diesem Reinheitsgrad nennt sich "battery-grade". Alle anderen Lithiumprodukte mit weniger Reinheit können meist nicht für die Batterieherstellung verwendet werden, wie auch das Lithium, welches durch Recycling gewonnen wird. Dieses landet also nicht in neuen Batterien, sondern in Schlacke, die unter anderem zum Straßenbau genutzt wird.

Ein weiteres Problem für Johannes Betz vom Öko-Institut ist die Logistik hinter dem Recycling. Das Auseinanderbauen der Batterien, das Entfernen aus Autos und die Aufbewahrung seien mit Risiken und teils hohen Kosten verbunden. Es gebe Recycler, die von Bränden in ihren Anlagen berichtet haben. Vor allem der Transport ist derzeit noch eine Herausforderung. Laut Betz wird im Moment aufgrund der geringen Mengen von ausrangierten E-Autobatterien in einem LKW häufig nur eine Batterie transportiert. Das erhöht die Logistikkosten stark. Neben den technischen Problemen sieht Betz darin Schwierigkeiten, ob ausrangierte Batterien aus Autos oder Elektrogeräten die Recycler überhaupt erreichen. Häufig landen kleinere Batterien im Hausmüll, was beim Transport und der Aufbereitung zu Bränden führen kann. Er fordert mehr Öffentlichkeitsarbeit der verantwortlichen Behörden und Unternehmen. All diese Bereiche müssen in Zukunft verbessert werden, sagt Betz.

Perspektiven für den nachhaltigen Umgang mit Lithium

In Deutschland gibt es bereits einige Projekte, die die Batterie-Infrastruktur effizienter gestalten wollen. Zum Beispiel forscht die Firma Duesenfeld aus dem niedersächsischen Wendeburg bereits an einem Verfahren, um unter anderem Lithium aus Batterien zu recyceln. Im Labormaßstab konnten sie schon Lithium gewinnen, welches für die Batterieherstellung weiterverwendet werden kann. Auch an der TU Dresden wird an der Wiederverwendung von Teilen aus Lithium-Ionen-Batterien geforscht. Ein Kooperationsprojekt befasst sich unter anderem mit der Rückgewinnung von Lithiumsalzen aus ausrangierten Batterien.