Diese Hauptverantwortung liege vor allem bei den Mitgliedstaaten, heißt es in der Richtlinie. Denn die müssen die EU-Vorgaben in nationale Gesetze umwandeln. Die sogenannten Nationalen Renovierungspläne sollen neben den Regeln für die Sanierungen auch die Finanzierungs- und Fördermaßnahmen und den Schutz von vulnerablen, also sozial schwächeren Bevölkerungsgruppen in den Blick nehmen.