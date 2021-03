Eine Köderbox mit giftigem Inhalt für Nagetiere. Bildrechte: imago/Steinach Außerdem fand das Forschungsteam Arzneistoffe wie Ibuprofen in 14,3 Prozent, Fluorchinolon-Antibiotika in 2,3 Prozent sowie verschiedene Pflanzenschutzmittel in den Kadavern. Die meisten analysierten und derzeit verwendeten Pflanzenschutzmittel wurden aber nicht nachgewiesen. "Nicht alle der untersuchten Tiere sind an den Giften verendet", erzählt Dr. Oliver Krone im Gespräch mit MDR WISSEN. Die meisten Vögel wurden als Kadaver und einige wenige lebend gefunden, die innerhalb von 24 Stunden in Tierkliniken verendeten. Die meisten Individuen in der Studie waren offensichtlich gesund und starben durch Kollisionen oder bei innerartlichen Kämpfen. Aber es waren auch Tiere dabei, die an Vergiftungen oder Infektionen eingingen.

Aber wie kommt das Gift in die Vögel?

Eigentlich sollen die Pfanzenschutzmittel auf den Feldern dafür sorgen, dass keine Ackerbegleitfauna wie zum Beispiel Klatschmohn oder Kornblume zwischen dem Getreide wächst.

Je reiner der Bewuchs auf dem Feld, desto besser der Ertrag. Dr. Oliver Krone

Mahlzeit mit Nebenwirkung

Dasselbe Prinzip greift beim Nagetiergift. Rotmilane zum Beispiel fressen nicht nur Mäuse, Frösche, Maulwürfe und Jungvögel – sie verputzen auch tote Exemplare und damit ganz nebenbei das, was Ratten oder Mäusen den Garaus gemacht hat: Nagetiergift.

Giftköder werden nämlich nicht nur in Ställen ausgelegt, sondern auch auf forstwirtschaftlichen Nutzflächen, in Städten und Kanalisationen. Manche Vögel passen sich den veränderten, auf Menschenbedürfnisse "optimierten" Lebensräumen an. Wenn sie auf Feldern und in Wäldern, die zu Monokulturen verwandelt wurden, nichts mehr zu fressen finden, suchen sie sich andere Lebensräume. In Stadtnähe oder in Städten finden manche Arten mehr Nahrung als in ihren ursprünglichen Habitaten, tote Ratten genauso wie lebendige Mäuse. Und so kommt dann eben auch das Nagetiergift in die Vögel. Dort sammeln sich die Stoffe über Jahre an, vor allem in der Leber der Greifvögel. Je älter, desto höher die Leberwerte der Tiere, zeigte die Untersuchung des Leibniz-Institutes. Dieser Sperber hat sich in einem Münchner Innenhof eine Amsel geschlagen. Bildrechte: IMAGO / Nordphoto

