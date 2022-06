"Dieses Projekt hat mich unfassbar begeistert", so TV-Moderator und Laudator Simon Beeck in seiner Ansprache zur Verleihung des Preises, "es war eine tolle Reise in meine Kindheit". Der 42-jährige gebürtige Görlitzer erinnerte sich an stinkende Trabis und Seen, in denen man nicht baden konnte. "Umwelt in Ostdeutschland wirft ein neues Licht alte Probleme und ist ein lokaler Beitrag zum wichtigen Thema Klima", so begründet die Jury des Grimme Online Awards die Auszeichnung, die das Projekt als visuelles Meisterwerk bezeichnete. "Die aufwendige Visualisierung und die kreative Bebilderung können als Referenzpunkte des zeitgenössischen Datenjournalismus bezeichnet werden."