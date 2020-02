Seit dem Herbst haben Labore 79.263 Grippeinfektionen in Deutschland bestätigt. Rund zwei Drittel der Fälle wurden zwischen dem 27. Januar und dem 14. Februar gemeldet, teilte das zuständige Robert-Koch-Institut in seinem Influenza Wochenbericht mit.

Laut dem Bericht starben etwa 130 Menschen nachweislich an den Folgen der Grippe. Etwa 13.300 Menschen werden in Krankenhäusern behandelt. Zu besonders vielen Ansteckungen kommt es demnach vor allem in Kindergärten, Krankenhäusern und Schulen.