Oh mein Gott! Nicht schon wieder Andrea! Boah, ich hasse diesen Jungen so sehr. Der ist so hässlich, so ein Fake. @BRAVO: Könnt ihr endlich mal damit aufhören, über dieses hässliche Arschloch zu schreiben? Denkt mal ein bisschen mit: Wieso wird er im Internet gedisst? Weil ihn alle hassen und er einfach nur nervt! Wieso kauft niemand mehr Bravo? Weil ihr nur scheiße bringt (u.a. Andrea) Wieso werdet ihr kritisiert? Weil Andrea scheiße ist! Und nochmal: Andrea ist so ein hässliches, kleines aufmerksamkeitssuchendes, schwules usw. Arschloch!

So sieht es Wissenschaftsjournalistin und Psychologin Anne Otto, sagt aber auch: Sie würde den Kommentar nicht überbewerten. Die Jugend sei eine Zeit der Extreme und der Polarisierung, in der man so etwas ausprobiere. Deshalb ist sie auch nicht überrascht, als ich ihr erzähle, dass der Post von mir stammt. Auch andere Wissenschaftler, die ich frage, nicht. Wir alle können hassen, sagt Sozialpsychologe und Konfliktforscher Andreas Zick.

Dass jemand, der bereit ist zu hassen, diese autoritäre Prägung im Elternhaus durch die Gesellschaft und so weiter bekommen hat. Das heißt, im Prinzip selbst sehr viel Aggression erfahren hat, selbst sehr gehorsam, sehr angepasst sein musste, und sagt dann irgendwann, 'okay, ich warte jetzt bis zu dem Punkt, wo ich selbst so stark bin, wo ich es den anderen Leuten heimzahlen kann'.

Hass hat also auch ganz viel mit Selbstbestätigung zu tun. Man fühlt sich besser, indem man andere runtermacht. Im Netz bekommt dafür auch noch Bestätigung von anderen, durch Reaktionen wie Likes oder Kommentare. Das macht das Ganze so verlockend und hat den Hass in unserer Gesellschaft überhaupt erst so groß werden lassen, sagt Anne Otto. Normalerweise seien Ärger, Wut, Hass oder irgendetwas, was sich entladen will, in jedem drin.