Wie ist es, als Jugendliche oder junge Erwachsene auf dem Land oder in einer Kleinstadt groß zu werden? Und was sorgt dafür, dass man zurückkehrt und ländliche Regionen oder Kleinstädte nicht überaltern? Das wollte das Projekt "WIR. Heimat – Land – Jugendkultur" herausfinden. In Workshops, Tagungen, Online-Befragungen und Interviews wurden dazu in fünf Bundesländern – Bayern, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt – junge Leute befragt.