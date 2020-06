Die Immunschwächekrankheit AIDS führt zwar nicht mehr binnen weniger Jahre zum Tod, wie noch in den 1980er-Jahren. Trotzdem ist das auslösende HI-Virus nach wie vor nicht besiegt. Den das HIV greift zum einen das Immunsystem selbst direkt an und kann so die Verteidigung zerstören, und zum anderen ist es ein Tarnkünstler: An seiner Oberfläche können Antikörper nur sehr schwer ansetzen, weil es dort wenig greifbare Strukturen gibt und weil die Hülle mit brüchigen Zuckermolekülen überzogen ist.