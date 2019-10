Die Funktionsweise der Mikronadeln. Bildrechte: Robert Langer/MIT

"Mit der Fähigkeit, eine Vielzahl an Wirkstoffen per Mikronadel zu transportieren, kann das Verfahren als Plattform dienen, um makromolekulare Medikamente oral zu verabreichen", schreiben sie dort. Es könnten also auch andere Wirkstoffe wie etwa Antikörper künftig per Mikronadel eingenommen werden.