HNF4-(alpha) steuert zahlreiche Gene in der Leber und in anderen Organen. Wird es gehemmt, treten bei Entzündungen weniger Blutproteine auf und die Gallensynthese wird beeinflusst. "So können wir jetzt einige bereits bekannte Effekte des Intervallfastens erklären", sagt Mark Larance. "Wir wussten, dass Fasten gegen Krankheiten helfen und die Lebergesundheit verbessern kann. Wie das Fasten aber Leberproteine umprogrammiert, die Stoffwechselprozesse steuern, war bislang unbekannt."