Dabei könnte ungefähr jede dritte Erkrankung vermieden werden, wie eine US-Studie ergeben hat. Dafür wurde am Beispiel des Bundesstaats Kalifornien untersucht, ob regionale Werte auch auf die gesamten USA und andere Nationen übertragen werden können. Hierfür wurden Daten aus der sogenannten BRFSS-Erhebung genutzt und für acht bekannte Demenz-Risikofaktoren (körperliche Inaktivität, Rauchen, Depression, niedriger Bildungsstand, Diabetes mellitus, Adipositas oder Bluthochdruck im mittleren Lebensalter und Schwerhörigkeit) der Anteil der Erkrankten ermittelt, der auf den jeweiligen Faktor zurückzuführen ist.



Dabei ergaben sich sowohl für Kalifornien als auch die gesamten USA als die wichtigsten Risikofaktoren: niedriger Bildungsstand, Adipositas im mittleren Lebensalter und körperliche Inaktivität bzw. Bewegungsmangel. Insgesamt gingen in Kalifornien 28,9 Prozent der Demenzen zu Lasten einer Kombination von Risikofaktoren, verglichen mit 36,9 Prozent in den gesamten USA. Da es sich bei diesen Faktoren um sogenannte modifizierbare handelt, also sie nicht etwa mit der Genetik zu tun haben, ließen sie sich durch Präventionsprogramme prinzipiell vermeiden.



"Wir wissen, welche schädlichen Wirkungen eine ungesunde Lebensweise auf das Herz-Kreislauf-System und das Krebsrisiko hat – dass sie aber auch die Gesundheit unseres Gehirns so dramatisch beeinflussen, ist auch in Deutschland noch allgemein nicht bekannt", erklärt Prof. Hans-Christoph Diener, von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN). "Viele neurologische Erkrankungen sind kein unabänderliches Schicksal, sondern lassen sich verhindern", betont dazu Prof. Dr. Peter Berlit, Generalsekretär der DGN.