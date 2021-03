In dieser Kategorie dreht sich alles um die Tier- und Pflanzenwelt. Die mitteldeutschen Nachwuchswissenschaftler beobachten zum Beispiel, wie sich die Flora und Fauna an ihrem Wohnort vor dem Hintergrund der Erderwärmung verändert, oder wie sich die Insektenvielfalt auf heimischen Gartenwiesen verbessern lässt. Ein Projekt könnte auch Abhilfe in der Schule schaffen: So hat eine Schülerin untersucht, wo sich antibiotikaresistente Bakterien an ihrer Schule befinden. Das dürfte interessante Aufschlüsse geben, an welchen Stellen man in der Schule häufiger mal durchputzen könnte.