Bakterien lieben Waschmaschinen, das haben schon viele Studien gezeigt. Aktuell profitieren Keime vom Trend zum Energiesparen und zu biologisch leicht abbaubaren Waschmitteln. Denn bei Waschgängen mit niedrigen Temperaturen und mit Flüssigwaschmitteln ohne Bleichmittel können viele Bakterien leicht überleben. So siedeln sich in vielen Haushaltsmaschinen Mikroorganismen an, die etwa von der menschlichen Haut stammen oder aus den Wasserleitungen.