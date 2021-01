Es ist einfach Tradition: Ein großes, buntes Feuerwerk zum Jahreswechsel kann ein echtes Spektakel sein. Doch es hat Folgen für die Umwelt: Die Pyrotechnik sorgt im wahrsten Sinne des Wortes für schlechte Luft, denn die Feinstaub-Belastung steigt teils erheblich, wodurch unter anderem auch giftige Schwermetalle freigesetzt werden. Und dann bleibt nach dem kurzen Knallspaß noch ein Umweltproblem: Ein riesiger Haufen Müll. Forschende der Hochschule Pforzheim haben sich angeschaut, wie viel Kunststoff eigentlich durch das Silvesterfeuerwerk in die Umwelt gelangt.

Tatsächlich könnte man am Neujahrsmorgen den Eindruck haben, dass Feuerwerksmüll vor allem Pappe ist.

Doch das ist nicht ganz richtig, erläutert Jörg Woidasky, Professor für Nachhaltige Produktentwicklung. Zwei Drittel der Feuerwerkskörper seien Abfälle und neben der Pappe gehörten da auch Holz, Ton und Kunststoffe dazu. "Sie werden für Hüllen, Kappen und Verpackungen eingesetzt." Die Forschenden haben nun analysiert, wie viel dieses Plastikmülls durch das Verkaufsverbot von Feuerwerk eingespart worden ist. Und diese Zahl ist erheblich: Insgesamt 3.500 Tonnen Kunststoff-Müll sind nicht angefallen, so die Analyse.

Auch wenn man den diesjährigen Verzicht aus kulturellen Aspekten bedauern mag, so war er für die Umwelt sehr vorteilhaft: Ohne Silvesterfeuerwerk bleibt der Umwelt in Deutschland die Freisetzung von etwa 3.500 Tonnen Kunststoff erspart – neben der Vermeidung von Lärm, Luftverunreinigungen und Verletzungen.

40.000 Tonnen Feuerwerk kaufen die Deutschen jedes Jahr. Bildrechte: dpa

Diese aufwändige Methodik war notwendig geworden, weil den Forschenden schlicht gar keine Daten vorlagen, so Woidasky. "Wir haben in der Literatur keine genauen Angaben zu Kunststoff-Emissionen aus Feuerwerken finden können", erläutert er. Deshalb haben sie ein eigenes Forschungskonzept entwickelt und umgesetzt. In Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie (ICT) sei die Arbeit auch als Buchbeitrag publiziert worden.