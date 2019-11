In Lifestyle- und Gesundheitsmagazinen ist die Keto-Diät seit einem Jahr ein heißer Tipp: Auf dem Speisezettel stehen dabei vor allem Lebensmittel, die viele gesunde, also ungesättigte Fetten enthalten. Auf Kohlenhydrate, also alle Arten von Getreide oder Zucker, wird hingegen so weit wie möglich verzichtet. Effekt davon: Der eigene Stoffwechsel schaltet um auf die sogenannte Ketose. Dabei wird die nötige Energie für die Körperzellen aus Fett gewonnen statt aus Zucker.