Altruismus, anderen bedingungslos zu helfen, ist eine wichtige Charaktereigenschaft für unser soziales Miteinander. Etwas zu Essen an hungrige Menschen abzugeben, dürfte wohl zu den selbstlosesten - also altruistischsten - Taten gehören, die der Mensch kennt. Denn Essen ist eines unserer absoluten Grundbedürfnisse. Diese Selbstlosigkeit ist eine typisch menschliche Eigenschaft, erklärt Rodolfo Barragan von der University of Washington. Aber wo kommt dieses Verhalten eigentlich her? Um das herauszufinden, hat das Barragans Team ein Experiment mit rund 100 Kleinkindern im Alter von 19 Monaten gemacht: