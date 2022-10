"Also sprechen tut sie ja noch nicht, aber verstehen tut sie schon alles und das mit dem Sprechen, das kommt bestimmt bald." Es ist immer ein großes Thema, wann so ein Baby Fähigkeiten erlangt, die für uns Menschen den Menschen zum Menschen machen – also in erster Linie aufrechter Gang und verbale Kommunikation. Vielleicht fallen junge Eltern auch in einen Rechtfertigungsdruck ob ihrer Zöglinge – die Feststellung, eine Spätzünderin oder einen Spätzünder auf die Welt gebracht zu haben, ist möglicherweise nicht gerade stimmungsfördernd. Allerdings fördert die Stimmung die Sprachentwicklung, zumindest im frühen Stadium.