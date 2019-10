Roboter werden immer leistungsstärker. Aus der Industrie sind die Hochleistungsmaschinen mit ihrer künstlichen Intelligenz schon lange nicht mehr wegzudenken. Humanoide, also dem Menschen ähnliche Roboter, sollen in der Zukunft auch im Pflege-Bereich eingesetzt werden. Allerdings können die Maschinen Kräfte ausüben, die Menschen schwer verletzten können. Was Robotern bislang fehlte, war ein "Körpergefühl", das die Maschinen zum behutsamen Umgang mit Menschen befähigt.

H-1 verfügt über 1.260 Zellen mit mehr als 13.000 Sensoren. Bildrechte: Astrid Eckert /TUM

Basis des von biologischen Vorbildern inspirierten Systems aus künstlicher Haut und Steuerungsalgorithmen sind sechseckige "Haut"-Zellen in der Größe einer Zwei-Euro-Münze. Jede ist mit einem Mikroprozessor und Sensoren ausgestattet, die Berührung, Beschleunigung, Annäherung und Temperatur messen. Cheng, Professor für Kognitive Systeme an der TUM, hat die Zellen bereits vor rund zehn Jahren entwickelt. Ihr volles Potenzial zeigt diese Erfindung aber erst als Teil eines raffinierten Systems, das jetzt im Fachmagazin "Proceedings of the IEEE" vorgestellt wurde.