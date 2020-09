Müssen wir für unsere Schuhe künftig keinem Tier mehr das Fell über die Ohren ziehen? Selbst wenn wir schon gar keine Lederschuhe mehr tragen, sondern solche aus synthetischen Polymeren: Ökologisch und nachhaltig punktet weder der eine noch der andere Stoff in Sachen ökologischer Fußabdruck.

Vor jedem Rinds- oder Schweinslederschuh steht eine enorme Produktionskette, angefangen bei der Abholzung von Wäldern für Viehherden bis hin zu den Produktionsbedingungen, dort wo das Leder weiterverarbeitet wird, bis ein Schuh daraus wird. Und wer auf tierisches Material in der Kleidung verzichtet und auf Kunstleder ausweicht: Auch die synthetischen Polymerstoffe haben ihren Preis - für sie werden Chemikalien aus fossilen Brennstoffen benutzt, deren Abbau wiederum ebenfalls seinen (ökologischen) Preis hat. Wie wir den Schuh auch drehen oder wenden: Eine saubere Weste haben wir ökologisch gesehen nicht, egal, in welchem Leder/Leder-Ersatzmaterial wir durchs Leben gehen oder mit welchem Gürtel wir uns die Hose enger schnallen.

Dabei könnte es auch anders gehen. Dr. Alexander Bismarck und sein Kollege Mitchell Jones, zwei Forscher der Universität Wien, haben sich mit Pilzen als Leder-Ersatzmaterial befasst. Sie haben die Produktion von Rindsleder und Ersatzmaterial aus Pilzen nebeneinander gestellt und dazu auch an selbst gezüchtetem "Pilzleder" geforscht. Das Ersatzmaterial kann demnach sowohl beim Bau zum Beispiel als Dämmmaterial eingesetzt werden, aber auch für die Produktion von Schuhen, Gürteln und Taschen. Bismarck und Jones kommen zu dem Schluss: Der Leder-Ersatzstoff aus Pilz hat demnach großes Potential und wird in Zukunft eine beträchtliche Rolle bei der Herstellung ethisch und ökologisch verantwortungsbewusster Materialien spielen.

Das "Leder" entsteht aus Pilzen, die auf forstwirtschaftlichen Abfällen wie Sägemehl heranwachsen. Das dabei einstehende Pilzmyzel ähnelt Rindsleder tatsächlich in seinen Eigenschaften, verschlingt aber weniger Ressourcen in der Produktion und ist ökologisch abbaubar: Offenbar eine Art eierlegende Wollmilchsau in Sachen saubere Produktion.