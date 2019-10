Auch Deutschland war einst Mammut-Land: Skelett des 1903 entdeckten Mammumts von Klinge/Lausitz. Bildrechte: imago/Rainer Weisflog

Um den Ursachen für das Aussterben der Mammuts der Wrangelinsel auf den Grund zu gehen, verglichen die Wissenschaftler die Atomsorten (Isotope) ihrer Zähne und Knochen mit denen von bereits früher ausgestorbenen Artgenossen aus Alaska und Sibirien. An den Forschungen beteiligt waren Wissenschaftler des Senckenberg Center for Human Evolution and Palaeoenvironment an der Universität Tübingen, der Universität Helsinki sowie der Russischen Akademie der Wissenschaften.