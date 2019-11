Unter den Fundstücken befanden sich zahlreiche Katzenstatuen. Bildrechte: imago images / Xinhua

Antikenminister El-Enani bezeichnete den Fund als ein ganzes "Museum für sich". Außer den fünf Löwenbaby-Mumien wurden seinen Angaben zufolge in der Grabkammer auch mumifizierte Katzen, Kobras, Krokodile sowie die Mumie eines überdimensionalen Skarabäus-Käfers gefunden. Auch dutzende hölzerne und bronzene Statuen altägyptischer Gottheiten wie etwa Osiris oder Anubis seien geborgen worden. Andere Statuen zeigten neben Katzen, einen Ibis und einen Falken sowie Mangusten. Die Grabkammer wurde in der bekannten Nekropole Sakkara am Nil gefunden, wo Hunderttausende Tiere geopfert und in Gräbern deponiert wurden.