Ich kann zu der Studie nur sagen, dass sie kontextfrei Witzigkeit misst. Wir wissen aber seit 60 Jahren, dass Frauen in informellen Kontexten viel witziger und humorvoller sind als in formellen. Die Studie ist ziemlich biologistisch in ihrer ganzen Machart. Die Kommunikation in Frauencliquen ist beispielsweise ähnlich humoristisch durchsetzt wie die in Männercliquen - rein von der Menge her.

Helga Kotthoff, Universität Freiburg