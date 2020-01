Der einjährige Beifuß ist eine relativ unscheinbare Pflanze mit kleinen gelben Blüten. Ohne dieses Pflänzchen aber würden jährlich um die zwanzig Prozent mehr Menschen an Malaria sterben. Der einjährige Beifuß ist es nämlich, der das wirksamste Mittel gegen die Infektionskrankheit stellt. Es ist so bedeutsam, dass die chinesische Entdeckerin 2015 einen Nobelpreis dafür bekam. Nur, seit einigen Jahren hört man immer wieder aus Südostasien: Das Mittel wirkt nicht mehr richtig!

"Das ist schon ein richtiges Problem. Das führt tatsächlich zu klinischem Versagen, dass Leute behandelt werden und die dann trotzdem die Malaria nicht loswerden", sagt Tobias Spielmann vom Bernhard Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Er hat zusammen mit einem Team an Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen herausgefunden, wie der Erreger resistent werden konnte.

Dafür muss man erstmal begreifen, was der Malaria-Parasit macht: Er lebt in unserem Blut. "Und da entwickelt er sich in menschlichen roten Blutzellen. Die sind ideal für den Erreger. Der legt sich die rote Blutzelle quasi wie ein Mäntelchen um sich, dann erkennt das Immunsystem ihn nicht." Außerdem hat er seine Nahrung direkt vor der Nase: Er futtert das Hämoglobin in unseren Blutzellen, das den Sauerstoff bindet und ihnen die rote Farbe verleiht. Während der Malaria-Parasit futtert, entstehen Abbauprodukte. Und jetzt kommt Artemisinin ins Spiel, so heißt das Malaria-Medikament.