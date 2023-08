MDR WISSEN-Autor Karsten Möbius

Karsten Möbius ist Baujahr 1961. Er ist für die Podcasts und Radiobeiträge von MDR Wissen zuständig und er produziert "Die großen Fragen in 10 Minuten". Darin staunt er gemeinsam mit seinen Usern über die Welt: die Wunder der Evolution, über die Weiten des Universums und wie alles miteinander zusammenhängt. Möbius will wissen, warum die Dinge so sind, wie sie sind.