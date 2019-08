Wenn wir stürzen und uns eine dicke Wunde zufügen - beispielsweise am Knie -, dann können wir bei der Wundheilung gewissermaßen zuschauen: Vielleicht bildet sich ein Grind, nach und nach wachsen neue Hautzellen nach und am Ende ist da bestenfalls gar nichts mehr von unserer Verletzung zu sehen. Aber warum funktioniert dieser Wundheilungsprozess, dieses Nachwachsen von Gewebe, eigentlich nicht bei unseren Zähnen? Geht doch, sagt jetzt ein internationales Forscherteam unter Beteiligung von BIOTEC-Forschungsgruppenleiter Dr. Denis Corbeil und seiner Mitarbeiterin Dr. Jana Karbanová von der Technischen Universität Dresden. Ihre Erkenntnisse sind jüngst in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht worden.

Bei der Entstehung von Gewebe - auch bei den Zähnen - sind Stammzellen der Schlüssel, schreiben die Forscher. Sie entwickelten sich zu spezialisierten Zelltypen im ganzen Körper. Solche Zellen (eine Population mesenchymaler Stromazellen) hat das Forscherteam in den Frontzähnen von Mäusen entdeckt. Und die sind offenbar beteiligt an der Bildung von Dentin - also dem Hartgewebe eines Zahns, das unter dem Zahnschmelz ist. Diese Stammzellen könnten ein Schlüssel sein für eine ganz neue Art der Zahnreperatur, so das Team.