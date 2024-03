Die Experten vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie ( MPI EVA ) analysierten dafür einerseits Sprachen, die von "Gesellschaften Fremder" (mit vielen Muttersprachlern und Nicht-Muttersprachlern) gesprochen werden, wie etwa das Deutsche. Andererseits untersuchten sie kleine Sprachen, die in erster Linie von der lokalen Bevölkerung verwendet wird, beispielsweise das Isländische, das nur ca. 350.000 Menschen sprechen. Mithilfe der Daten aus Grambank – einer kürzlich veröffentlichten Datenbank grammatikalischer Merkmale der Sprachen der Welt – konnte so die grammatikalische Komplexität von 1.314 Sprachen gemessen werden.

"Dass einige Sprachen eine komplexere Grammatik haben als andere, wurde bisher häufig mit dem sozialen Umfeld, in dem diese Sprachen verwendet werden, in Verbindung gebracht", erläutert die Studienautorin Olena Shcherbakova. In der Studie zeigte sich nun, dass von Gesellschaften Vertrauter gesprochene Sprachen, wie das Isländische, grammatikalisch nicht weniger komplex sind als etwa das Deutsche. "Im Allgemeinen nimmt die Variation von grammatikalischer Komplexität in Anpassung an das unmittelbare Umfeld sogar allmählich zu", betont Shcherbakova.