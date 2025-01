Neujahrsvorsätze Sport hilft gegen gegen chronische Erkrankungen

Da umgekehrt Menschen, die sich nur wenig bewegen, mit höherer Wahrscheinlichkeit an den genannten Leiden erkranken, empfehlen die Experten, dass besonders in Arztpraxen und Krankenhäusern Informationen an sie geliefert werden, die auf diesem Zusammenhang hinweisen. "In unserem Gesundheitssystem werden Ärzte kaum dafür belohnt, dass sie ihre Patienten dazu bringen, sich mehr zu bewegen", kritisiert der Studienautor Lucas Carr. Darum müssten besonders die wenig aktiven Patienten mit niedrigschwelligen Angeboten beliefert werden.