Marsch ins längere Leben: Die Bedeutung von Bewegung für eine höhere Lebenserwartung wurde bisher möglicherweise unterschätzt. Zu dem Schluss kommt ein internationales Forschungsteam aus Australien und Dänemark. Die Zusammenhänge zwischen körperlicher Aktivität und Lebenszeit sind zwar unlängst bekannt, Unklarheit gebe es jedoch über das notwendige Maß an Betätigung. Mit den Ergebnissen eines neuen Vorhersagemodells auf Basis von Daten für die US-Amerikanerinnen und -Amerikaner legen die Forschenden nahe, dass der Nutzen etwa doppelt so hoch sei wie bei früheren Schätzungen.

So hätte das aktivste Viertel der Bevölkerung ein etwa 73 Prozent geringeres Sterberisiko als die am wenigsten aktiven Personen. Für das am wenigsten aktive Viertel könne jedoch mit einem einzigen einstündigen Spaziergang eine Lebenszeitverlängerung von sechs Stunden erreicht werden. Diese Gruppe hätte das größte Potenzial für Gesundheitsgewinne, da bereits aktive Menschen den Nutzen möglicherweise bereits anderweitig ausgeschöpft hätten. Die Forschenden kommen zu dem Schluss, dass das am wenigsten aktive Viertel der US-Bevölkerung (Menschen über vierzig Jahre) sein Leben um durchschnittlich fünf Jahre verlängern könnte, wenn es das Bewegungsniveau auf das des aktivsten Viertels anhebt.