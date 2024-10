Psychische Gesundheit ADHS und soziale Medien: Warum wir denken, betroffen zu sein

20. Oktober 2024, 12:00 Uhr

Ein Viertel der Erwachsenen in den USA vermutet, nicht diagnostiziertes ADHS zu haben. Das hat eine aktuelle Studie ergeben. Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, wird typischerweise als eine psychische Störung im Kindesalter angesehen. Diagnosen im Erwachsenenalter haben in den vergangenen Jahren zugenommen – dabei geht man davon aus, dass die Symptome sich bereits vor dem siebten Lebensjahr – also in der Kindheit, zeigen.