Unsere Gene liefern den Grundstein unseres Überlebens. In ihnen liegen die Informationen für Proteine, die in unserem Körper allerlei Funktionen übernehmen. Damit diese Eiweiße gebildet werden, werden aus den Genen Erbgutinformationen abgeschrieben, ein RNA-Molekül entsteht. Bekannt über diesen Vorgang ist, dass sich die Schreibrichtung manchmal doppelt und in verschiedene Richtungen entgegengesetzt abläuft. Bisher nahmen Wissenschaftler an, dass dies eine Art Fehlfunktion sei, die etwa für das Altern verantwortlich sei. Forscher vom Leibniz-Institut für Altersforschung – Fritz-Lipmann-Institut (FLI) aus Jena haben in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern aus Darmstadt und den USA gezeigt, dass die entgegenlaufenden Abschriften sich keineswegs quasi feindlich gegenüberstehen müssen, sondern im Gegenteil zusammenarbeiten können und einen evolutionären Vorteil zu bieten scheinen.