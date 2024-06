Das Chikungunya-Fieber wird vor allem in afrikanischen und südostasiatischen Ländern von asiatischen Tigermücken (Aedes albopictus) und Gelbfiebermücken (Aedes aegypti) übertragen. In jüngster Zeit kam es auch in karibischen Ländern zu Übertragungen. Reiserückkehrer haben die Infektion vereinzelt auch schon nach Europa eingeschleppt. Bislang gibt es hier aber keine regelmäßigen Übertragungen. Das könnte sich allerdings ändern, wenn die beiden tropischen Mückenspezies aufgrund der Klimaerwärmung auch in Europa dauerhaft überleben können.