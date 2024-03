Im Januar und Februar wurden in Brasilien bereits über eine Million bestätigte oder wahrscheinliche Dengue-Infektionen gezählt. Das Dengue-Fieber breitet sich in dem südamerikanischen Land rasant aus. Laut Gesundheitsministerium seien es fast fünfmal so viele Fälle wie im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Auch Todesfälle wurden registriert: 214 Menschen starben am Dengue-Fieber und 678 weitere Todesfälle werden mit dem Dengue-Virus in Verbindung gebracht.