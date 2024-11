Der österreichische Bioethiker Giovanni Rubeis warnt zudem vor einer politischen Instrumentalisierung der Untersuchung. "Derartige Screenings könnten auch darauf abzielen, die Existenz von Menschen mit bestimmten Behinderungen zu verhindern, somit also zu eugenischen Zwecken eingesetzt werden." Einige Forschungsinstitute und private Anbieter böten entsprechende Tests auch schon in Deutschland an, teilweise mit hohen Kosten für Eltern. Dazu könnten die Untersuchungen die Eltern überlasten, wenn nicht gar überfordern. "Ein Screening könnte daher auch den Effekt eines sogenannten 'information overload' haben, was eine selbstbestimmte Reproduktionsentscheidung nicht stärkt, sondern unterminiert." Ein routinemäßiges Angebot lehnt der Wissenschaftler entschieden ab. "Gerade in Zeiten der gesellschaftlichen Entsolidarisierung und des Wiederaufkommens des Faschismus als politische Kraft wäre das ein fatales Signal."