Um diesen Mechanismus auf den Menschen zu übertragen, untersuchten die Forschenden Fettgewebe-Biopsien aus verschiedenen Studien etwa aus Leipzig und Dresden. Die Ergebnisse stimmten der neuen Forschungsarbeit aus der Schweiz zufolge mit den Mäuse-Experimenten überein. Wie lange die Markierungen wirken und sich an die Fettleibigkeit "erinnern", haben die Wissenschaftler nicht untersucht. Zudem können sie nicht sagen, dass dieses Erinnerungsvermögen lediglich in Fettzellen eingeschrieben ist – weitere Forschung, etwa im Gehirn, den Blutgefäßen oder anderen Organen sei nötig.

Derzeit gebe es keine medikamentösen Optionen, die Epigenetik der Zellen zu verändern, sagt Laura Hinte, die Erstautorin der Studie. "Vielleicht wird das in Zukunft möglich werden. Aber vorerst müssen wir mit diesem Gedächtniseffekt leben." Der Leipziger Adipositasforscher Matthias Blüher erklärt: "Gerade weil es den Gedächtniseffekt gibt, ist es so wichtig, Übergewicht von vornherein zu vermeiden. Es ist wahrscheinlich einfacher, ein ungünstiges epigenetisches Gedächtnis zu verhindern, als nach der Entstehung von Adipositas dieses wieder rückgängig zu machen" Ferdinand von Meyenn unterstreicht allerdings noch einmal den positiven Effekt einer Diät: "Die Gewichtsabnahme führt sowohl in den Menschen-, als auch in den Tiermodellen dazu, dass sich die metabolische Gesundheit, also Insulin- und Glukosewerte, normalisieren. Sie sind dann ähnlich zu Normalgewichtigen."