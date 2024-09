Die Wissenschaftler leiten aus ihren Erkenntnissen wichtige Folgen für die Ernährung ab. So sollten Menschen sorgfältig abklären, wenn sie auf bestimmte Lebensmittel verzichten wollen. So könnten beispielsweise sogenannte elementare Diäten die Verdauungsarbeit reduzieren. Bei dieser Kost sind lediglich einfache Aminosäuren und keine Proteine enthalten, was bei schweren Magen-Darm-Erkrankungen oder Reizdarm Linderung bringen kann. Allerdings fehlen diesen Ernährungsarten die Antigene. Damit könnte laut der japanischen Studie das Risiko von Krebserkrankungen im Darm steigen.