Menschen, die als Teenager von Verwandten oder den Medien unter Druck gesetzt werden abzunehmen, sind stark gefährdet, ein verinnerlichtes Gewichtsstigma zu entwickeln. Negative Stereotypen, die gesellschaftlich mit Übergewicht in Verbindung gebracht werden, werden in der Folge auf das Selbst angewendet. So fühlen sich Menschen mit internalisiertem Gewichtsstigma weniger wertvoll, weniger attraktiv und weniger kompetent.

Etwa jede vierte Person in England ist adipös, dennoch seien Stereotype und Diskriminierung weit verbreitet, erklären die Forscher der Universität Bristol. Von diesen Vorurteilen Betroffene hätten eine schlechtere psychische Gesundheit, litten öfter an Essstörungen und vermieden öfter medizinische Behandlung. Werden diese Stereotype internalisiert, zeigen sich ähnliche Leiden, ganz unabhängig vom Body-Mass-Indes (BMI), wie die Wissenschaftler in einer Längsschnittstudie mit über 4.000 Probanden feststellten.