Er ähnelt einem gewöhnlichen Handgepäckkoffer. Schwarzes Hartplastik, kleine Gummirollen, Klick-Verschlüsse. An der Seite klebt ein roter „Fragile“-Sticker. Zerbrechlich – so sieht er von außen gar nicht aus. Aber sein Inhalt ist es - und gewöhnlich ist er ganz und gar nicht.

Kompaktes Labor

Pipetten, Gummihandschuhe oder eine Zentrifuge - Diese Geräte aus dem Laboralltag haben ihren festen Platz in der Hartschale schon gefunden. Forschende des Instituts für Tierhygiene und Öffentliches Veterinärwesen der Universität Leipzig entwickeln den Koffer zu einem mobilen Kofferlabor. Das soll in Zukunft genutzt werden, um damit Antibiotikaresistenzen nachweisen zu können - zum Beispiel in Tierställen oder bei Menschen.

Anhand von Proben sollen Tierärztinnen und -ärzte in Afrika mit dem Koffer identifizieren, welche Keime eine Resistenz gegen Antibiotika entwickelt haben. "Es ist in den spezifischen Ländern, mit denen wir arbeiten, oft so, dass gerade in ländlichen Regionen die medizinische Versorgung nicht so gut ausgebaut ist wie in Deutschland. Da ist die Idee, wenn Laborkapazitäten nicht vorhanden sind, dass man dann quasi ein eigenes kleines Labor komplett mitnimmt", erklärt Rea Kobialka, die an der Entwicklung des Kofferlabors in Leipzig mitarbeitet. Bildrechte: ADAPT-Netzwerk

Stromversorgung zur Not aus Autobatterie oder Solarpanel

"Dabei ist bei diesem Kofferlabor so wichtig, dass es so, wie es gepackt ist, schon komplett fertig ist, um genutzt zu werden. Wir sorgen immer dafür, dass man auch eine Autobatterie oder sogar ein Solarpanel dabeihat, dass es alles komplett autonom läuft und nicht abhängig ist von irgendwelchen Strukturen, die eventuell an den spezifischen Orten nicht vorhanden sind."

Antibiotikaresistenzen - eine globale Herausforderung

Die Forschenden der Universität Leipzig sind Teil des Netzwerks African One Health Network for Disease Prevention (ADAPT). Von Leipzig aus koordinieren sie das Projekt. Die Entwicklung des Kofferlabors ist einer von mehreren Arbeitsschritten und wird von Leipzig und einer Forschungseinrichtung in Ghana übernommen. Die Netzwerk-Arbeit mit all ihren Arbeitsschritten folgt einem großen Ziel: Krankheitsprävention in Afrika. Genauer gesagt: Prävention von Tropenkrankheiten und Antibiotikaresistenzen.

Neben Deutschland besteht das Netzwerk aus sieben afrikanischen Ländern. Uganda, Senegal, Ghana, Nigeria, die Demokratische Republik Kongo, Äthiopien und der Sudan – alle Länder befinden sich südlich der Sahara. Denn in dieser Region sind antibiotikaresistente Keime ein riesiges Problem.

Südlich der Sahara sterben weltweit am meisten Menschen an Antibiotikaressistenten Keimen

Laut der WHO haben die afrikanischen Länder südlich der Sahara die größte Sterblichkeitsrate aufgrund von Antibiotikaresistenzen. Auch weltweit wächst die Gefahr der Antibiotikaresistenzen. Die WHO geht davon aus, dass Antibiotikaresistenzen zu einer der größten Gefahren für die weltweite Gesundheit überhaupt erwachsen könnten. Schon jetzt sterben weltweit 4,95 Millionen Menschen im Zusammenhang mit Antibiotikaresistenzen.

Der Grund für die vielen Fälle in der Subsahara-Region liegt bei dem falschen Umgang mit antibiotischen Mitteln. Der Zugang dazu ist, anders als in Deutschland, oft nicht streng geregelt. Häufig lassen sich Antibiotika ohne Rezept in den Apotheken kaufen. Uwe Truyen, Institutsdirektor an der Universität Leipzig, erklärt: "Das heißt, der Anteil an Menschen, die ohne Verschreibung Antibiotika einsetzen und sich selbst praktisch behandeln, wird enorm groß sein. Wenn ich dann falsch behandle - zu wenig Antibiotikum, zu kurz, das falsche - dann komme ich natürlich ganz schnell in Situationen, wo eine Selektion angelegt wird, die keinen Nutzen hat, aber viel mehr Schäden verursacht, nämlich die resistenten Stämme selektiert."

So können die antibiotikaresistenten Keime überleben und auch weiter übertragen werden. In der Wissenschaft ist klar: Nur gut funktionierende Präventionsmaßnahmen können die Gefahr eindämmen.

One-Health: Gesundheit von Pflanzen, Tieren und Menschen hängt zusammen

Aus diesem Grund ist eines der Ziele des ADAPT-Netzwerkes, die Schwachstellen in der Prävention von Antibiotikaresistenzen zu beheben. Eine klare Schwachstelle zurzeit: die Diagnostik. An dieser Stelle soll das Kofferlabor ansetzen. "Es geht darum, Übertragungswege zu identifizieren und zu identifizieren, wo befinden sich diese Erreger", so Rea Kobialka.

Aktuell tüfteln die Forschenden aus Leipzig und Ghana an dem Aufbau des Koffers. Denn der muss für Proben jeglicher Art ausgestattet sein – sei es Blut, Abwasser oder Gülle. Grund dafür ist der Ansatz des Netzwerkes: "Ein ganz wesentlicher Punkt unseres ADAPT-Netzwerkes ist, dass es den One-Healt-Ansatz verfolgt, nämlich mit dem Bewusstsein, dass wir die Humanmedizin, die Nutztier-Seite und die Umwelt nicht trennen können. Einfach weil diese Bakterien überall wachsen können und übertragen werden können und wir deswegen praktisch die gesamte Breite an möglichen Infektionen abbilden müssen", sagt Uwe Truyen.

Die Proben sollen so in Zukunft von Tierärztinnen und Medizinern in Afrika gesammelt, im Kofferlabor analysiert werden und damit langfristig Aufschluss darüber geben, wie die Übertragungswege von antibiotikaresistenten Keimen zwischen Mensch, Tier und Umwelt sind. Anschließend können Maßnahmen ergriffen werden, die die Übertagung verhindern.

Deutschlands Rolle im ADAPT-Netzwerk

Die Aufgaben sind zwischen den afrikanischen Ländern aufgeteilt. Die Rolle des Leipziger Teams ist die Konzeption und Koordination der einzelnen Arbeitsschritte. Außerdem sind die Forschenden für Ergebnisanalysen und Entwicklung von Diagnoseverfahren - wie das Kofferlabor - zuständig.