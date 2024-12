"Klasse Allgemeinmedizin" heißt das Projekt an der Universitätsmedizin der Martin-Luther-Universität in Halle, das in diesem Jahr bereits in die 13. Runde geht. 40 Plätze sind dafür vorgesehen gewesen, die laut Uni sehr gefragt waren und alle vergeben werden konnten. In dieser Klasse spielt der Kontakt zur Praxis von Anfang an eine große Rolle. Bereits während des laufenden Semesters gebe es praxisnahe Schulungen, so die Uni, die beispielsweise die Organisation und gängige Untersuchungsmethoden oder Kommunikationsfähigkeiten trainieren. "Die Studierenden erleben so sehr früh, welche wichtige Rolle sie als Allgemeinmediziner:in einnehmen würden", so Prof. Dr. Thomas Frese, Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin an der Universitätsmedizin Halle in einer Mitteilung der Uni.