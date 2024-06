An der Studie nahmen über 4.700 Teilnehmer der "Collaborative Cohort of Cohorts for COVID 19 Research (C4R)" teil, die zwischen 2020 und Anfang 2023 erkrankten. Sie wurden gebeten, ihre Erholungszeit nach einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 anzugeben. Die Auswertung ergab, dass die durchschnittliche Erholungszeit aller Befragten 20 Tage betrug – knapp drei Wochen dauerte es also, eher sich die Erkrankten wieder komplett von der Erkrankung erholt hatte. Doch das galt nicht für alle Infizierten. Laut Studie erholte sich jeder fünfte Erwachsene nicht in einem Zeitraum von drei Monaten – die Genesung eines Fünftel der Befragten dauerte also mehr Viertel Jahr und mehr Zeit.