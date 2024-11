Das Hormon Melatonin beeinflusst maßgeblich den Schlaf-Wach-Rhythmus, weshalb es in verschreibungspflichtigen Medikamenten bei bestimmten Schlafstörungen eingesetzt wird. Nagl zufolge verkürzt Melatonin als Wirkstoff die Einschlafzeit und verlängert die Durchschlafzeit. In der Praxis funktioniere das aber nicht immer so gezielt wie erhofft. So seien Wechselwirkungen mit Medikamenten wie Antibiotika, Antidepressiva oder Östrogen beobachtet worden. Zudem sei bei freiverkäuflichen Nahrungsergänzungsmitteln die enthaltene Melatonin-Menge teilweise höher als in verschreibungspflichtigen Medikamenten.