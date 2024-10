"Geoffrey Hinton wird oft als der 'Godfather of AI' bezeichnet, und das zurecht", sagte Rasmus Rothe, Gründungsvorstandsmitglied des KI-Bundesverbandes. Seine Arbeit sei über Jahre grundlegend für das gesamte Forschungsfeld gewesen. Auch Hopfield habe durch seine Innovationen in essenziellen Bereichen die Basis für viele Fortschritte im maschinellen Lernen gelegt. "Erst mit dem heutigen Fortschritt, durch Firmen wie OpenAI und den enormen Beitrag moderner Forscher, können wir den frühen Einfluss dieser Pioniere in vollem Umfang würdigen."

Preisträger mahnen: KI kann Menschen überholen

Nach der Bekanntgabe der diesjährigen Gewinner des Physik-Nobelpreises haben sich die geehrten Wissenschaftler kritisch zu Künstlicher Intelligenz geäußert. Geoffrey Hinton nutzte die Pressekonferenz im Anschluss an die Bekanntgabe für mahnende Worte. KI könne die Menschen in intellektueller Weise überholen. "Wir haben keine Erfahrungen darin, dass Dinge klüger sein können als wir." Das könne fantastisch sein, etwa in der Medizin, so Hinton. "Aber wir müssen uns auf negative Auswirkungen gefasst machen, dass diese Dinge außer Kontrolle geraten."

Hinton hatte im vergangenen Jahr seinen Job bei Google Brain, dem KI-Forschungsteam des Unternehmens, gekündigt, um frei über die Risiken von KI sprechen zu können. Er veröffentlichte zusammen mit anderen führenden KI-Forschern mehrere Stellungnahmen zu dem Thema.

Weitere Nobelpreise

Am Mittwoch (9.10.) folgt dann die Bekanntgabe des Nobelpreises für die Kategorie Chemie, gefolgt vom Literaturnobelpreis am Donnerstag (10.10.) und dem Friedensnobelpreis am Freitag (11.10.). Letzterer wird als einziger Nobelpreis nicht in der schwedischen Hauptstadt Stockholm, sondern in der norwegischen Hauptstadt Oslo verliehen. Die feierliche Vergabe aller Auszeichnungen findet traditionsgemäß am 10. Dezember statt, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel.