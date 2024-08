Die Hamburger untersuchten 77 Personen, denen sie vermeintlich das Opioid Fentanyl in einem Nasenspray verabreichten. Doch statt des Schmerzmittels erhielten alle Probanden opioidfreies Spray – eine Gruppe Kochsalzlösung, die andere eines mit einer geringen Dosis Capsaicin, was ein Brennen in der Nase hervorruft. Nach der Gabe des Mittels erhielten die Testpersonen leicht schmerzhafte Hitzereize auf der Haut. Die Menschen, die das mit Capsaicin versetzte Spray erhalten hatten, berichteten von weniger Schmerzen als jene, die die Kochsalzlösung erhielten.