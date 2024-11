Sport und Gehirn Nervenzellen können durch Bewegung wachsen und vielleicht heilen

Und nicht nur das Wachstum der Neuronen schritt voran, sondern auch deren "Reife", also wie gut sie mit Muskeln und anderen Nerven kommunizieren und wie ausgebildet ihre Axone (Zellfortsätze) sind. Und all diese Effekte zeigten sich auch in einem weiteren Experiment, in dem die Neuronen nicht durch Muskeln bewegt wurden, sondern durch künstliches Hin-und-her-Schütteln durch die Forscher, 30 Minuten pro Tag. Dieses mechanische "Training" regte die Neuronen genauso stark zum Wachstum an wie die Neuronen mit Myokin, und sie wuchsen deutlich stärker als Neuronen, die keine Form von Bewegung erhielten. "Das zeigt uns, dass sowohl die biochemischen als auch die physischen Auswirkungen von Bewegung gleich wichtig sind", sagt Ritu Raman.