Nicht an der Studie beteiligte Experten aus Deutschland halten die Arbeit für einen wertvollen Beitrag, der vor allem unterstreiche, dass die Zirkulation des Virus in den US-Milchbetrieben dringend kontrolliert und am besten komplett unterbunden werden müsse. Eine direkte Gefahr für eine Pandemie unter Menschen sehen sie zwar noch nicht. "Anpassungen an den humanen Rezeptor sind bei dieser Klade neu und bisher nur einmal berichtet worden", sagt Martin Beer, leitender Virologe des deutschen Friedrich-Löffler-Instituts für Tiergesundheit mit Blick auf den kanadischen Fall.